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173 юных тагильчанина из отрядов мэра будут наводить чистоту в Ленинском районе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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173 юных тагильчанина из отрядов мэра будут наводить чистоту в Ленинском районе

1 июня, 22:15Свободное время
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