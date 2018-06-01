173 юных тагильчанина из отрядов мэра будут наводить чистоту в Ленинском районе

Трудовые отряды начали работу 1 июня. Юным тагильчанам в возрасте от 14 до 17 лет предстоит убирать парки, скверы и улицы города от мусора, садить цветы и красить скамейки.

В этот месяц ребята будут не только работать, но и принимать участие в различных соревнованиях и мероприятиях, чтобы получить звание самого лучшего отряда в городе и районе.