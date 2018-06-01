72-й сезон завершился в драмтеатре Нижнего Тагила спектаклем «Земля Эльзы» (ВИДЕО)

В течение девяти месяцев через тагильский театр прошли 93 тысячи горожан и гостей города. Каждый из них отдавал голоса за полюбившегося актёра. Актёр, набравший большинство голосов в конкурсе «зрительских симпатий», получает диплом лауреата премии Валерия Павловича Пашнина. В 2018 году награду вручили актёрам Данилу Зинееву и Ирине Цветковой.

Я шёл с удовольствием на закрытие сезона, но никак не ожидал, что будет моя фамилия. Приятно, когда зритель тебя любит и выражает это так поделился Данил Зинеев.

Я не ожидала, но я много лет хотела эту премию Валерия Павловича Пашнина, которого нет с нами уже несколько лет. Этот человек был моим мастером, моим другом. Я счастлива, спасибо зрителям, что выбрали меня сказала Ирина Цветкова.

73-й по счёту сезон начнётся в сентябре 2018 года, передаёт «Тагил-ТВ».