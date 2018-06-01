Не пропустите! Спектакль «Снег в чужом городе» пройдет 6 июня в Нижнем Тагиле
1 июня, 21:30Свободное время
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6 июня в 19:00 в Нижнем Тагиле на сцене ДК им. Окунева пройдет спектакль «Снег в чужом городе» с участием знаменитых московских актеров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Не упустите шанс окунуться в теплую и лирическую атмосферу замечательного спектакля «Снег в чужом городе» и насладиться игрой любимых актеров.
31 мая городской портал новостей TagilCity.ru подвел итоги конкурса репостов. Победителю достались два билета на спектакль «Снег в чужом городе».
Все остальные могут приобрести билеты на bilet96 и kassy.ru, а также в кассах в ДК им. Окунева (тел. 377-593).
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