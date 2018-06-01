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Не пропустите! Спектакль «Снег в чужом городе» пройдет 6 июня в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не пропустите! Спектакль «Снег в чужом городе» пройдет 6 июня в Нижнем Тагиле

1 июня, 21:30Свободное время
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