Не пропустите! Спектакль «Снег в чужом городе» пройдет 6 июня в Нижнем Тагиле

Не упустите шанс окунуться в теплую и лирическую атмосферу замечательного спектакля «Снег в чужом городе» и насладиться игрой любимых актеров.

31 мая городской портал новостей TagilCity.ru подвел итоги конкурса репостов. Победителю достались два билета на спектакль «Снег в чужом городе».

Все остальные могут приобрести билеты на bilet96 и kassy.ru, а также в кассах в ДК им. Окунева (тел. 377-593).