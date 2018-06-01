Тагильская школа юнг выиграла президентский грант (ФОТО)

Организации будет привлекать к морскому делу преимущественно детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В планах школы в течение нескольких лет привлечь к морскому делу не менее 150 юных матросов.

В школе юнг подрастающие мореходы изучают механизм яхты, знакомятся с морской лексикой и готовятся к выходу на воду. Занятия проводятся на базе детской спортивной секции «Спартак». За весь период своего существования организация выпустила 60 молодых капитанов, некоторые из которых уже одержали победу на областных соревнованиях по парусным гонкам, информирует АН «Все новости».

Летом 2018 года руководитель движения Дмитрий Винокуров обещает организовать парусные гонки, а в 2019 году намечается проведение парусного фестиваля, на котором соберутся клубы со всех уголков Свердловской области.

Фото: группа во «ВКонтакте» Тагильская школа юнг