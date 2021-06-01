Креативный кластер для музыкантов планируется открыть в Екатеринбурге

Открыть в Екатеринбурге креативный кластер для музыкантов планирует основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Предполагается, что площадка появится в одной из промзон в микрорайоне Уралмаш.

На площадке люди смогут слушать музыку, смотреть киносеансы и снимать клипы, сообщил инициатор идеи. Идея в том, чтобы создать некое саморегулирующееся творческое сообщество, в котором были бы удобные условия для развития,рассказал Вадим Самойлов изданию ЕАН. Также в кластере будет содержаться все, что необходимо для того, чтобы развивать творчество: креативные площадки, звукозаписывающие студии, залы для репетиций и аудитории для лекций и презентаций. Предполагается, что переговоры будут завершены к текущей осени, а до конца 2021 года Вадим Самойлов и его группа хотят организовать презентационный фестиваль на территории предполагаемой площадки. Напомним, в середине апреля стало известно, что здание училища «Самородок» будет площадкой для размещения мастерских художников и проведения творческих мастер-классов для молодого поколения. Здание планируют запустить к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. «Самородок» родится вновь: здание училища станет креативным кластером в Нижнем Тагиле

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