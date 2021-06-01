Креативный кластер для музыкантов планируется открыть в Екатеринбурге

Креативный кластер для музыкантов планируется открыть в Екатеринбурге
Креативный кластер для музыкантов планируется открыть в Екатеринбурге
Сегодня, 20:50Свободное времяФото: 1mediainvest.ru
Открыть в Екатеринбурге креативный кластер для музыкантов планирует основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Предполагается, что площадка появится в одной из промзон в микрорайоне Уралмаш.

На площадке люди смогут слушать музыку, смотреть киносеансы и снимать клипы, сообщил инициатор идеи.

Идея в том, чтобы создать некое саморегулирующееся творческое сообщество, в котором были бы удобные условия для развития,рассказал Вадим Самойлов изданию ЕАН.

Также в кластере будет содержаться все, что необходимо для того, чтобы развивать творчество: креативные площадки, звукозаписывающие студии, залы для репетиций и аудитории для лекций и презентаций.

Предполагается, что переговоры будут завершены к текущей осени, а до конца 2021 года Вадим Самойлов и его группа хотят организовать презентационный фестиваль на территории предполагаемой площадки.

Напомним, в середине апреля стало известно, что здание училища «Самородок» будет площадкой для размещения мастерских художников и проведения творческих мастер-классов для молодого поколения. Здание планируют запустить к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Екатеринбург
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