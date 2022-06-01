Буддистская святыня Свердловской области станет туристической «меккой»

Буддистская святыня Свердловской области станет туристической «меккой»
Буддистская святыня Свердловской области станет туристической «меккой»
Сегодня, 15:35Свободное времяФото: 1MI
Разрабатывается новый туристический маршрут с подъемом на гору Качканар и осмотром расположенных на ней культовых сооружений буддистов.

Промышленники, руководство области и представители общины «Шедруб Линг» пришли к общей договоренности. Неподалеку от религиозного объекта расположен карьеры, природные ресурсы из которого добываются в том числе посредством взрывных работ. Однако удалось согласовать меры безопасности, сообщил мэр Качканара Андрей Ярославцев.

По словам градоначальника, планируется, что туристы, проходящие по маршруту, смогут обозреть все главные достопримечательности города, включая статую Будды и монументы-ступы на горном пике. В перспективе там появятся места для привала, санузлы и панорамные площадки. Суммарно маршрут протянется на семь километров.

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