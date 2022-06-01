Буддистская святыня Свердловской области станет туристической «меккой»

По словам градоначальника, планируется, что туристы, проходящие по маршруту, смогут обозреть все главные достопримечательности города, включая статую Будды и монументы-ступы на горном пике. В перспективе там появятся места для привала, санузлы и панорамные площадки. Суммарно маршрут протянется на семь километров.