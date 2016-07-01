Дорожные инспекторы Нижнего Тагила отметили 80-летие службы ГАИ-ГИБДД России (ФОТО)

С предстоящим юбилеем их поздравили мэр Сергей Носов и глава межмуниципального управления «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

13-ти отличившимся сотрудникам они вручили благодарственные письма, начальник отдела ГИБДД Анатолий Чернов получил ценный подарок, а еще троим сотрудникам были присвоены новые звания.

Ветераны Госавтоинспекции также не остались без внимания. Пятерым бывшим сотрудникам ГАИ вручили благодарственные письма, а остальных поздравили юные инспекторы движения. Минута молчания – в память о тех, кто не дожил до 80-летия службы.

ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

По словам Сергея Носова, с каждым годом работа дорожного инспектора все сложнее: увеличивается транспортный поток, движение становится интенсивнее, рост числа автомобилей превышает возможности городской инфраструктуры. Поэтому от опыта, выдержки и знаний сотрудников ГИБДД как никогда зависит безопасность на дорогах.