Нижнетагильский Драматический театр стал обладателем Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» (ФОТО)

На фестивале нижнетагильский Драматический театр выступил с пьесой в двух частях «Дикое счастье». Работа нижнетагильских театралов была оценена настолько высоко, что им был присуждён Гран-при фестиваля. Престижную премию художественному руководителю Драматического театра Игорю Булыгину вручал лично Николай Коляда.

Участвовать в фестивале, где принимают участие театры из разных стран и 22 городов – это уже престиж и маленькая победа. А Гран-при – это кубок чемпионов, вручаемый лучшим из лучших. Подобную премию мы получаем впервые. Для нас это большая честь и удачное окончание сезона прокомментировал художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра им. Мамина-Сибиряка - Игорь Булыгин.