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Нижнетагильский Драматический театр стал обладателем Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» (ФОТО)
Сюжеты:
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Нижнетагильский Драматический театр стал обладателем Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» (ФОТО)

1 июля 2016, 11:55Свободное времяПавел Щербина
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