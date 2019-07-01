Денис Мацуев подарил свердловским музыкальным школам три концертных рояля
Сегодня, 11:03Свободное времяФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Всемирно известный пианист Денис Мацуев выступил в трех городах Свердловской области и презентовал трем музыкальным школам новые рояли, сообщает правительство региона.
Музыкальные инструменты были приобретены за счет средств областного бюджета и подарены школам Верхотурья, Алапаевска и Заречного в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…».
Дети будут заниматься на этих инструментах, играть, рояли будут жить. Это большое событие для каждого из этих замечательных, небольших, но уютных городов с потрясающей публикой,сказал Мацуев.
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Фестиваль прошел в Свердловской области в четвертый раз. Пианист традиционно выступил на сцене филармонии в Екатеринбурге, а также вручил юным выдающимся музыкантам региона стипендии фонда «Новые имена».
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