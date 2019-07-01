Денис Мацуев подарил свердловским музыкальным школам три концертных рояля

Музыкальные инструменты были приобретены за счет средств областного бюджета и подарены школам Верхотурья, Алапаевска и Заречного в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…».

Дети будут заниматься на этих инструментах, играть, рояли будут жить. Это большое событие для каждого из этих замечательных, небольших, но уютных городов с потрясающей публикой,сказал Мацуев.