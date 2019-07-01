Екатеринбуржец победил на фестивале песчаных скульптур в Финляндии
Сегодня, 09:42Свободное времяФото: Е1.ru
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Житель Екатеринбурга Александр Савинов занял первое место, а также получил приз зрительских симпатий за скульптуру из песка, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Фестиваль песчаных скульптур завершился в Финляндии 30 июня, в нем приняли участие представители России, Италии, Польши, Нидерландов и других стран. Темой фестиваля стали летние танцы в Финляндии. Победа досталась жителю Екатеринбурга за скульптуру танцующей девушки. По словам Александра, он вдохновился знаменитой работой Альфонса Мухи.
Свердловчанин рассказал, что получил поддержку не только жюри, но и коллег, которые высоко оценили его мастерство.
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Ранее сообщалось, что художник из Нижнего Тагила Владимир Селезнев получил премию «Инновация» за выставку-ретроспективу «Иногда кратчайший путь — самый длинный».
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