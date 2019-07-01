Екатеринбуржец победил на фестивале песчаных скульптур в Финляндии

Фестиваль песчаных скульптур завершился в Финляндии 30 июня, в нем приняли участие представители России, Италии, Польши, Нидерландов и других стран. Темой фестиваля стали летние танцы в Финляндии. Победа досталась жителю Екатеринбурга за скульптуру танцующей девушки. По словам Александра, он вдохновился знаменитой работой Альфонса Мухи.

Свердловчанин рассказал, что получил поддержку не только жюри, но и коллег, которые высоко оценили его мастерство.