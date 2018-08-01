Итоги конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» подведены в Нижнем Тагиле

В 2018 году на конкурс «Лучший дом, двор, подъезд» было подано 114 заявок. Среди них экспертная комиссия отобрала победителей по каждой номинации. Итоги конкурса были подведены 31 июля.

Лучшим стал двор по адресу Зари, 11, звание «Лучший дом» было отдано Нижней Черепанова, 19. Подъезд №3 по этой уже улице удостоился титула лучшего в городе, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео Видео: «Тагил-ТВ»