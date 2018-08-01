Итоги конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» подведены в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле определены лучший дом, двор и подъезд. Итоги городского конкурса подвели представители администрации и общественных организаций.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2018 году на конкурс «Лучший дом, двор, подъезд» было подано 114 заявок. Среди них экспертная комиссия отобрала победителей по каждой номинации. Итоги конкурса были подведены 31 июля.
Лучшим стал двор по адресу Зари, 11, звание «Лучший дом» было отдано Нижней Черепанова, 19. Подъезд №3 по этой уже улице удостоился титула лучшего в городе, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Тагил-ТВ»
Награждение состоится в конце августа. Лучший дом, двор и подъезд Нижнего Тагила украсят себя памятными табличками.
Материалы по теме
Свердловская областьконкурсная комиссияконкурснаграждениеЗарилучший дворитоги конкурсаЛучший подъездНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей