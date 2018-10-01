Фамилии опаздывающих пассажиров не будут объявлять в екатеринбургском Кольцово
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С 1 октября в екатеринбургском Кольцово не будут пофамильно объявлять пассажиров, опаздывающих на рейс.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее сотрудники аэропорта объявляли фамилии пассажиров, сейчас будет звучать общее напоминание о том, что нужно пройти на посадку без упоминания фамилий.
Причиной изменений стал ФЗ «О персональных данных». Подобная практика действует во многих зарубежных аэропортах, пишет JustMedia.ru.
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