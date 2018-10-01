Лучшие сотрудники гражданской обороны были награждены в Нижнем Тагиле

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12 лучших работников ГО были награждены в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Церемония награждения пошла в преддверии Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября.
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Пятерым из приглашенных специалистов врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил благодарственные письма главы города. Семь тагильчан были награждены благодарностями администрации города, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
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