Жительница Екатеринбурга выставила на продажу челюсть мамонта за 150 тысяч рублей

Объявление опубликовано 3 сентября. В нем жительница Екатеринбурга, продающая челюсть, заверяет, что экспонат находится в хорошем состоянии. Длина одного зуба достигает 23 см, сама же челюсть имеет габариты 37 см в высоту и 57 см в ширину.