Жительница Екатеринбурга выставила на продажу челюсть мамонта за 150 тысяч рублей
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В Екатеринбурге на одном из сайтов объявлений выставлена челюсть мамонта. Продавец просит за нее 150 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Объявление опубликовано 3 сентября. В нем жительница Екатеринбурга, продающая челюсть, заверяет, что экспонат находится в хорошем состоянии. Длина одного зуба достигает 23 см, сама же челюсть имеет габариты 37 см в высоту и 57 см в ширину.
Займет достойное место в коллекции древних окаменелостей или станет отличным подарком человеку, у которого все есть,заявляет продавец.
Пока покупателей на раритет не нашлось, пишет Ura.ru.
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