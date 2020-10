Астрологи рассказали каким знакам зодиака нужно держать себя в руках 2 октября

Гороскоп на 2 октября рекомендует некоторым знакам зодиака держать себя в руках.

Овен День ожидается напряженный. Будет немало причин для разногласий и споров. Старайтесь не потерять самообладание и не обращать внимания на критику. Не торопитесь с покупками, так как велика вероятность потратить лишнее. На работе у вас все будет получаться легко. Главное, не ленитесь. От посещения косметологов астрологи советуют отказаться. Уделите время домашним процедурам. В отношениях постарайтесь скрыть свое напряжение. Если сделать этого не получается, то хотя бы держите себя в руках. Телец День подходит для общения. Независимо от ситуации и сложности вопроса, вы найдете решение. Учтите, во второй половине дня сосредоточиться на делах будет сложнее. Вам будет сложно расставить приоритеты. Будьте внимательнее и у вас все получится. В этот день рекомендуется заняться спортом. Больше всего подходят аэробика и шейпинг. В отношениях могут возникать конфликты, но не «опускайте руки». Вам удастся вернуть мир. Близнецы Если утром что-то пойдет не по плану, то не стоит переживать по этому поводу. Также вас может ожидать приятная неожиданность. Не спешите с решениями, если столкнулись с неоднозначной ситуацией. Лучше все хорошенько обдумайте. На работе вы с легкостью решите любые вопросы, возможно заключите пару-тройку выгодных сделок. Остерегайтесь любых косметических процедур, даже самых безобидных. Будьте осторожны и со своей второй половиной, так как в отношениях возможно напряжение. Рак Старайтесь держать себя в руках. Даже пустяки заставят поволноваться. Не торопитесь с решениями, которые касаются вашей работы. Для начала изучите ситуацию и продумайте варианты. Возможно, вы найдете особенности, которых раньше не замечали. Не стоит давать серьезных обещаний, так как выполнить их будет очень сложно. В остальном день пройдет неплохо. Будьте внимательны со своим здоровьем, велик риск получения травмы. День идеально подходит для посещения салона или совершения покупок. В отношениях вы можете идеализировать свою вторую половину. Старайтесь смотреть на ситуацию более реалистично. Лев Утро пройдет максимально плодотворно. Вы справитесь с любой задачей. После обеда будет уже сложнее. Возможны разногласия с близкими людьми, споры и даже конфликты. Однако ваша сдержанность поможет сгладить острые углы. На работе вы можете раздражаться из-за тех, кто не хочет выполнять свою работу. Опять же, не стоит вступать в открытое противостояние. Попробуйте абстрагироваться. Астрологи рекомендуют заняться общеукрепляющими процедурами. Неплохо бы сделать и маску для лица. В отношениях не показывайте свою неуверенность и расположение к объекту симпатии. Дева В начале дня будьте осторожны. Не торопитесь принимать решения, давать обещания и так далее. К обеду влияние позитивных тенденций усилится. Возможны встречи со старыми знакомыми. Астрологи предсказывают неожиданные денежные поступления. На работе у вас все будет получаться. Ваша интуиция поможет принимать верные решения. Вам свойственно критиковать работу других. Особое внимание уделите своему питанию. В отношениях можно проявить немного эгоизма. Весы Первая половина дня будет плодотворной, а потому используйте это время по максимуму. Любые деловые поездки или переговоры завершатся удачно. Уже к вечеру вы почувствуете усталость. Уделите время для отдыха. Можно заняться какими-то домашними делами или просто провести время с близкими. Астрологи советуют поэкспериментировать со своим внешним видом. Сейчас для этого самое подходящее время. Учтите, что от силовых нагрузок днем придется отказаться. В отношениях вам придется усмирить свою вспыльчивость. В противном случае это может обернуться крупным скандалом. Скорпион В первой половине дня вы добьетесь успеха там, где давно не получалось. Вы наконец поймете, в каком направлении вам двигаться, а также что начать делать сейчас, а что потом. Ближе к обеду наступит благоприятное время для отдыха, развлечений и общения. Постарайтесь верно расставить приоритеты, чтобы не тратить время на бесполезные мелочи. На работе вы себя будете чувствовать уверенно. Независимо от ситуации удастся сохранять самообладание. День не очень хорошо подходит для посещения врачей. В отношениях получится решить проблемы, которые давно вас беспокоят. Стрелец Старайтесь не откладывать дела надолго. Первая половина дня будет удачной. Используйте возможности по максимуму. Уже после обеда влияние негативных тенденций усилится. Возможны мелкие неприятности и досадные недоразумения. На работе придется быстро принимать решения. Переживать не стоит, так как вам это легко удается. День не подходит для посещения врачей. Возможны проблемы со здоровьем из-за напряженного графика работы. Козерог День идеально подходит для общения. Переговоры и встречи по работе проходят удачно. У вас легко получается очаровать всех, с кем вы общаетесь. Вы производите хорошее впечатление даже на тех, кому не нравились раньше. На работе вы будете сосредоточены на своих делах. Пора бы наметить цели и составить планы на ближайшее время. В отношениях ожидаются приятные события, которые благоприятно скажутся на дальнейших перспективах союза. Водолей День подходит как для личного, так и делового общения. Возможно, удастся заключить выгодный контракт. На работе вам удастся выделиться. Вам могут сделать выгодное предложение, но хорошо подумайте прежде чем на него согласиться. Со здоровьем будьте аккуратнее. Вредные привычки могут дать о себе знать. Подумайте, какие из них вредят вашем здоровью и постарайтесь искоренить их. В отношениях придется принять решение, судьбоносное для вашей пары. Рыбы Вас ожидает немало приятных встреч. Пора бы начать новые дела. Сейчас для этого самое лучшее время. Вам удается принимать решения при минимуме информации. В личных отношениях доверяйте своей интуиции. Она подскажет вам, как вести себя со второй половиной. На работе вам сложно сосредоточиться на делах. Однако проявленное упорство поможет достичь намеченных целей. В отношениях удастся решить сложные вопросы, которые беспокоили вас давно.

