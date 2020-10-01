Астрологи рассказали каким знакам зодиака нужно держать себя в руках 2 октября

Скорпион

В первой половине дня вы добьетесь успеха там, где давно не получалось. Вы наконец поймете, в каком направлении вам двигаться, а также что начать делать сейчас, а что потом. Ближе к обеду наступит благоприятное время для отдыха, развлечений и общения. Постарайтесь верно расставить приоритеты, чтобы не тратить время на бесполезные мелочи. На работе вы себя будете чувствовать уверенно. Независимо от ситуации удастся сохранять самообладание. День не очень хорошо подходит для посещения врачей. В отношениях получится решить проблемы, которые давно вас беспокоят.