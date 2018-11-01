Уже сегодня вечером в Нижнем Тагиле пройдет концерт Жеки «1000 дорог»

Проникновенно-лиричные, а местами и хулиганские песни Евгения Григорьева не разочаруют слушателей и оставят в каждом из них частичку души автора.

На концерте будет только живой звук. Зрители услышат как и новые песни Евгения, так уже и полюбившиеся композиции.

Приходите на концерт и получите удовольствие и положительные эмоции от встречи с талантливым артистом и замечательным человеком — Евгением Григорьевым.