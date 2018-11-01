Уже сегодня вечером в Нижнем Тагиле пройдет концерт Жеки «1000 дорог»
Сегодня, 13:55Свободное времяФото: Офицальная страница Евгения Григорьева в Facebook https://www.facebook.com/zheka.eg
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1 ноября в 19:00 в нижнетагильском ДК им. Окунева состоится концерт Жеки «1000 дорог», где поклонники певца смогут услышать его новую сольную программу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проникновенно-лиричные, а местами и хулиганские песни Евгения Григорьева не разочаруют слушателей и оставят в каждом из них частичку души автора.
На концерте будет только живой звук. Зрители услышат как и новые песни Евгения, так уже и полюбившиеся композиции.
Приходите на концерт и получите удовольствие и положительные эмоции от встречи с талантливым артистом и замечательным человеком — Евгением Григорьевым.
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Купить билеты на концерт вы можете на Kassy.ru.
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