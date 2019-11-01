Рецепт гречки стал самым популярным среди веганов

Каждый день в ОК публикуются десятки тысяч рецептов блюд. Рецепты веганских блюд, то есть тех, в которых нет продуктов животного происхождения, от общего числа рецептов составляют 58%.

В тройку самых популярных блюд без продуктов животного происхождения вошли гречка, пюре на воде и веганский вариант оливье. Замыкают десятку самых популярных рецептов у веганов щи, рисовая каша и винегрет.

Топ-10 самых популярных рецептов веганских блюд

Гречка Пюре на воде Оливье Овсянка Манная каша Перловка Борщ Щи Рисовая каша Винегрет

Среди всех рецептов блюд есть четыре категории, пользующиеся наибольшей популярностью: каши, салаты, картофель, супы. С помощью кластеризации данных ОК выделили из каждой категории наиболее популярные. Например, из картофеля пользователи ОК предпочитают готовить пюре на воде — это самое любимое блюдо. На втором месте находится картошка фри, а на третьем — в мундире.

Веганская версия салата оливье — самая популярная в ОК, винегрет любят немного меньше, он занимает вторую строчку рейтинга. На третьей ступени — морковь по-корейски. Самой любимой кашей россиян стала гречка, рецептами не менее полезной овсянки пользователи делятся чуть меньше. Манная каша, рисовая и перловая тоже находят отклик у веганов. Супы — неотъемлемая часть рациона веганов. Пользователи ОК любят готовить борщ, щи, солянку и окрошку.