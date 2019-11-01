В Нижнетагильском театре кукол стартует продажа билетов на новогодние спектакли

Юных тагильчан ждут две программы: «В гости к русским сказкам» с премьерой спектакля «По щучьему веленью» 5+ и бэби-сказка «Моя первая ёлочка» 0+. Новогодняя кампания в этом году в театре является юбилейной — 75-й.

Главной темой в этот раз выбраны русские народные сказки. Юных гостей планируют удивить необычными костюмами, акробатическими трюками и мультимедийным оформлением. Спектакль «По щучьему веленью» дополнят видеоэффектами и трансформирующейся ширмой, в спектакле задействуют тростевые куклы.

Для самых маленьких тагильчан вновь пройдет «Моя первая елочка», полюбившаяся детям и их родителям в прошлом году. Малыши смогут сами нарядить зеленую красавицу, распаковать подарки и познакомиться со Снегурочкой и Дедом Морозом.