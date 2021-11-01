В интернете появился псевдодокументальный сериал по сценарию тагильского комика

Стендапер Евгений Тасенков из Нижнего Тагила стал одним из сценаристов сериала в жанре псевдодокументалистики «Принципиально документально». Первая серия уже вышла на стриминговых сервисах.

По словам Евгения, это будет альманах историй и расследований о России. Первая серия — про тайный союз пенсионеров, которые заправляют всем в стране, прикидываясь бедными, а на самом деле являясь мультимиллионерами. Сериал писался и снимался совместно со студией «Yellow, Black and White». Мы с моими друзьями Антоном Истоминым и Ольгой Объедковой предложили студии снять сериал «принципиально документально», и там согласились. В течении года мы писали и дорабатывали сценарий,рассказал TagilCity.ru Евгений Тасенков. Съемки сериала прошли в мае и длились четыре дня. 31 октября на стриминговых сервисах вышла первая серия. Видео: «START»

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