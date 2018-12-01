На каких экскурсиях можно побывать в Тюменской области

Тюменская область встречает своих гостей множеством интересных мест, достопримечательностей и событий. Чтобы заранее спланировать маршрут, ничего не упустить и увидеть все самое важное, на официальном туристическом портале Тюменской области вы сможете найти всю необходимую информацию и выбрать интересную экскурсию.

Фото: ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области»

Среди представленных экскурсий есть многодневные туры, в программах которых предусмотрены поездки по разным городам Тюменской области (Императорский маршрут, тур выходного дня, Рождество по-сибирски, отдельные туры в Тобольск, Ялуторовск), разнообразные тематические, новогодние, театрализованные и необычные предложения - каждый сможет найти для себя что-то особенное и получить массу ярких впечатлений.