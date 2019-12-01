«Никому не нужны». В Нижнем Тагиле закрывают зоопарк из-за истории с парком «Тайган»

Зоопарк «Гринпол» был основан в 2012 году Оксаной и ее супругом на собственные средства. Тагильские предприниматели планировали расширение зоопарка, они даже подобрали участок площадью 2 гектара. В связи с новым законом, запрещающим размещение зоопарков в частном секторе, из поселка Николо-Павловского зоопарк должен был переехать на увеличенную территорию с новыми вольерами и новыми животными.

Однако участок, который ранее имел сельскохозяйственное назначение, стал считаться участком под культурное развитие, зверинцы и цирки. Стоимость участка возросла в тысячу раз — до 26 миллионов рублей, рассказывает редакции Оксана Полякова. Подробно обсуждать закрытие учреждения она пока не готова.

Моим мечтам не дано сбыться! С теми событиями, что происходят сейчас в парке львов «Тайган», я не вижу смысла заниматься этим. Животные в этой стране не нужны никому, да и люди особо тоже,написала в соцсетях директор зоопарка «Гринпол» Оксана Полякова.

Тагильчанам зоопарк известен по видеоролику того, как в него на «Волге» везут медведя, а также историей с протезом ноги для спасенной косули.

Видео Видео: ОТВ

Посетители эмоционально восприняли заявление о закрытии зоопарка и оставляют многочисленные комментарии с сожалениями. Животных, по словам Оксаны Поляковой, планируют передать в другие зоопарки или частные руки.