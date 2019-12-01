В трех музыкальных школах Нижнего Тагила прошла презентация новых инструментов

У юных музыкантов появились новые концертные баяны и тромбоны, флейты и домры, виолончели и рояли. На закупку инструментов было выделено более семи миллионов рублей. Из 178 школ искусств и музыкальных школ деньги получили три детские музыкальные школы Нижнего Тагила: №1, 2 и 3.