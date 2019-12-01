В трех музыкальных школах Нижнего Тагила прошла презентация новых инструментов
Сегодня, 10:54Свободное времяФото: «Тагильский рабочий»
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30 ноября в Нижнем Тагиле прошла презентация музыкальных инструментов, которые были приобретены в рамках нацпроекта «Культура», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
У юных музыкантов появились новые концертные баяны и тромбоны, флейты и домры, виолончели и рояли. На закупку инструментов было выделено более семи миллионов рублей. Из 178 школ искусств и музыкальных школ деньги получили три детские музыкальные школы Нижнего Тагила: №1, 2 и 3.
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