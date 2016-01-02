На закате первого дня 2016 года жители Нижнего Тагила могли наблюдать красивейшее атмосферное явление (ФОТО)

Но суть не в научной формулировке наблюдаемого, а в его красоте и символичности даты.

TagilCity.ru напоминает о том, что весной 2015 года в Нижнем Тагиле можно было наблюдать северное сияние.

Что готовит тагильчанам этот год - пока неизвестно, но начался он с очень красивого заката.

Фото: Куксик Леонид