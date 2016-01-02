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На закате первого дня 2016 года жители Нижнего Тагила могли наблюдать красивейшее атмосферное явление (ФОТО)
Сюжеты:
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На закате первого дня 2016 года жители Нижнего Тагила могли наблюдать красивейшее атмосферное явление (ФОТО)

2 января 2016, 12:20Свободное времяПавел Щербина
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