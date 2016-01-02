На закате первого дня 2016 года жители Нижнего Тагила могли наблюдать красивейшее атмосферное явление (ФОТО)
2 января 2016, 12:20Свободное времяПавел Щербина
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Как бы мы ни назвали это явление - обязательно найдутся специалисты, которые станут спорить о терминах. Кто-то видит радугу, кто-то гало, а кто-то световые столбы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Но суть не в научной формулировке наблюдаемого, а в его красоте и символичности даты.
TagilCity.ru напоминает о том, что весной 2015 года в Нижнем Тагиле можно было наблюдать северное сияние.
Что готовит тагильчанам этот год - пока неизвестно, но начался он с очень красивого заката.
Фото: Куксик Леонид
© Эрик Х., TagilCity.ru
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