На Рождество Первый канал покажет фильм об экипаже «Уральских авиалиний»

Своими переживаниями делятся члены экипажа и пассажиры. Кто-то решил не откладывая сделать предложение любимой, кто-то помирился с родными, а одна пассажирка в корне поменяла свою жизнь и даже освоила новую профессию, говорится в анонсе фильма на Первом канале.