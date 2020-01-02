На Рождество Первый канал покажет фильм об экипаже «Уральских авиалиний»
Сегодня, 15:53Свободное времяФото: pixabay.com
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В Рождество на Первом канале будет показан документальный фильм «Дамир вашему дому» о посадке борта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле.
Сюжеты: Екатеринбург
Картина была названа в честь пилота самолета Дамира Юсупова.
Своими переживаниями делятся члены экипажа и пассажиры. Кто-то решил не откладывая сделать предложение любимой, кто-то помирился с родными, а одна пассажирка в корне поменяла свою жизнь и даже освоила новую профессию, говорится в анонсе фильма на Первом канале.
Показ картины состоится седьмого января в 10:10.
Лайнер «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку 15 августа, через семь минут после того, как взлетел из аэропорта «Жуковского». В двигатель попали чайки и пилот принял решение совершить посадку в кукурузном поле. Благодаря его поступку было спасено 226 пассажиров. Президент России Владимир Путин наградил экипаж корабля медалями.
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