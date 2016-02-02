Кэмерон начнет работу над «Аватаром-2» в апреле 2016 года
2 февраля 2016, 10:05Свободное времяMaurice
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Режиссер Джеймс Кэмерон приступит к съемкам второй части фильма «Аватар» в апреле 2016 года.
Как стало известно зарубежным СМИ, съемки продолжения «Аватара» начнутся в Новой Зеландии в апреле 2016 года. Ранее сообщалось о том, что выход фильма перенесен на неопределенный срок.
По последним данным, премьера «Аватара-2» намечена на 2018 год. Однако точная дата релиза по-прежнему неизвестна.
Фильм Кэмерона «Аватар» вышел на экраны в 2009 году. Картина стала самым кассовым фильмом в истории кинематографа.
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