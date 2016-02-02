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Кэмерон начнет работу над «Аватаром-2» в апреле 2016 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кэмерон начнет работу над «Аватаром-2» в апреле 2016 года

2 февраля 2016, 10:05Свободное времяMaurice
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