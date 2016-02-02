На Театральной площади Нижнего Тагила больше нет ледового городка: елку убрали, фигуры снесли, дорогу открыли (ФОТО)

Все прошло хорошо. Городок снесли техникой. За выходные отключили электрическое питание. В воскресенье за ночь всё убрали. Нам задание дали за выходные убрать, но мы до последнего горки не сносили, потому что там дети катались. А ночью просто нагнали побольше техники.