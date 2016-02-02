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На Театральной площади Нижнего Тагила больше нет ледового городка: елку убрали, фигуры снесли, дорогу открыли (ФОТО)
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На Театральной площади Нижнего Тагила больше нет ледового городка: елку убрали, фигуры снесли, дорогу открыли (ФОТО)

2 февраля 2016, 10:35Свободное времяДенис Таратонов
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