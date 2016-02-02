На Театральной площади Нижнего Тагила больше нет ледового городка: елку убрали, фигуры снесли, дорогу открыли (ФОТО)
2 февраля 2016, 10:35Свободное времяДенис Таратонов
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Вот и всё, прошли праздники, уходит зимняя сказка. На Театральной площади Нижнего Тагила разобрали ледовый городок и почти демонтировали ёлку. Снова открыто движение транспорта по проспекту Строителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Андрей Зайцев, директор фирмы «Парад НТ», которая занималась строительством городка на Театральной площади, рассказал редакции TagilCity.ru о том, как прошел снос городка:
Все прошло хорошо. Городок снесли техникой. За выходные отключили электрическое питание. В воскресенье за ночь всё убрали. Нам задание дали за выходные убрать, но мы до последнего горки не сносили, потому что там дети катались. А ночью просто нагнали побольше техники.
В Администрации города уточнили, что движение автотранспорта по проспекту Строителей открыто с выходных.
Прошедшие торжества на Театральной площади запомнились тагильчанам не только торжественным открытием ёлки, но ещё и посетившим Нижний Тагил караваном «Кока-Колы».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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