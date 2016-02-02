Сергей Носов остался доволен тем, как убирают парки Нижнего Тагила (ФОТО)

На балансе города находится 29 парков и скверов. За свою рабочую поездку мэр Нижнего Тагила проверил три из них: парк имени Максима Горького, сквер за ДК «Юбилейный» и Нижне-Выйский сквер. Результатами проверки Сергей Носов в целом остался доволен. Работу фирмы «УБТ-Сервис», которая занимается уборкой снега и мусора в зонах отдыха, он оценил на «хорошо».

Чистим не только дороги, но и скверы, парки, набережные, потому что отдых в них никто не отменял, в том числе в зимнее время. Основные маршруты должны быть проходимы, у людей должна быть возможность здесь гулять, и этот уровень чистоты нужно поддерживать, как бы тяжело не было с бюджетом. От нас все зависит сказал он.

Не забыл мэр и про мусор. Он поручил уделять его уборке особое внимание, чтобы весной из-под снега не показались кучи мусора, победить которые можно лишь ценой неимоверных усилий.

Мэр не ограничится только одной проверкой. Предстоит ещё не один выезд.