Проект «Театральный вернисаж» стартовал в тагильском театре драмы (ФОТО)
2 февраля, 11:05Свободное время
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С 1 февраля в Драматическом театре Нижнего Тагила для посетителей открыт проект «Театральный вернисаж». Теперь зрители, пришедшие посмотреть спектакль, смогут побывать и на выставке произведений искусства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Два фойе на первом этаже теперь превратились в выставочные залы. Работы для выставки предоставили музей ИЗО и музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Первый - в фойе Серебренниковой, второй - в фойе Мамина-Сибиряка.
Тагильчане, пришедшие на спектакль пораньше, смогут прогуливаться по залам и знакомиться с экспозициями музеев. Торжественно открыли проект директор театра Ольга Анисимова, директор музея-заповедника Эльвира Меркушева и директор музея искусств Марина Агеева.
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