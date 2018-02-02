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Проект «Театральный вернисаж» стартовал в тагильском театре драмы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект «Театральный вернисаж» стартовал в тагильском театре драмы (ФОТО)

2 февраля, 11:05Свободное время
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