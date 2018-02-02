XXIV Городская геологическая олимпиада стартовала в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле геологическая олимпиада проходит в 24-й раз. По мнению организаторов, знания геологии необходимы современным детям в повседневной жизни. Кроме того, они позволяют разобраться с законами развития окружающего мира и учат бережному отношению к природе.

В ходе конкурса участники проходят через 6 кабинетов-станций, где им необходимо выполнить теоретические и практические задания. Так, школьникам предлагают определить образцы горных пород, минералов, окаменелостей, ответить на вопросы о космосе или решить геологический кроссворд.

Первый день олимпиады собрал более 130 учащихся, в том числе из Екатеринбурга, поселка Уралец и Невьянска. Как поясняют организаторы, такие конкурсы помогают детям определиться со своей будущей специальностью, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».