Ёжик Пых в Екатеринбурге предсказал раннюю и пасмурную весну

В Екатеринбургском зоопарке 2 февраля прошел традиционный метеорологический праздник предсказаний. На нём один из обитателей зоопарка Ёжик Пых сообщил о том, какой будет весна в регионе.

Мероприятие проходило в 2 этапа: на первом ёжик определял, насколько поздно в 2018 году в Свердловскую область придет весна, а на втором - какая именно погода ждет свердловчан. По предсказанию обитателя зоопарка, весна в регионе будет ранней. При этом, как утверждает Пых, в весенние месяцы будет пасмурно, но тепло.

На мероприятии ёж собрал вокруг себя не только журналистов, но и простых зрителей, среди которых было много детей. Как рассказали организаторы, Ёжик Пых, как и другие ежи, предпочитает питаться червяками и насекомыми. Он подвижный и активный, очень любит детей и отличается дружелюбным характером.