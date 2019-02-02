Дошкольники в Нижнем Тагиле узнали о правилах безопасного поведения на тонком льду
Сегодня, 12:05Свободное времяФото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле спасатели рассказали дошкольникам из детского сада №188 о том, как вести себя на тонком льду.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники центра защиты населения Нижнего Тагила провели для дошколят мероприятие по теме «Безопасность на льду водоемов в зимне-весенний период». Ребята узнали, какие опасности могут подстерегать их на тонком льду и что нужно делать, если оказался в экстремальной ситуации.
Также дети посмотрели несколько мультфильмов, отражающих тему беседы, и сыграли в игру «Спаси Смешариков».
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В конце занятия дети получили раскраски, а взрослые памятки о безопасном поведении на льду, сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».
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