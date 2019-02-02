Дошкольники в Нижнем Тагиле узнали о правилах безопасного поведения на тонком льду

Сотрудники центра защиты населения Нижнего Тагила провели для дошколят мероприятие по теме «Безопасность на льду водоемов в зимне-весенний период». Ребята узнали, какие опасности могут подстерегать их на тонком льду и что нужно делать, если оказался в экстремальной ситуации.