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Дошкольники в Нижнем Тагиле узнали о правилах безопасного поведения на тонком льду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дошкольники в Нижнем Тагиле узнали о правилах безопасного поведения на тонком льду

Сегодня, 12:05Свободное времяФото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила
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