Премьера комедийного водевиля «Ханума» прошла в Нижнетагильском драмтеатре

В комедийном водевиле «Ханума» по пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели задействованы 20 актеров Нижнетагильского драматического театра.

Ханума считается лучшей свахой в Тифлисе. Она берется женить князя Пантиашвили. Но ее коллега Кабато вмешивается в дело.

Художником-постановщиком водевиля стала Вера Козак, балетмейстер Анатолий Дурницын, режиссёр-постановщик Игорь Булыгин.

Кроме того, в театре появилась фотозона, где можно сделать фотографии на фоне персонажей спектакля «Ханума».