Премьера комедийного водевиля «Ханума» прошла в Нижнетагильском драмтеатре
Сегодня, 10:12Свободное времяФото: Нижнетагильский драмтеатр
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1 февраля в Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера водевиля «Ханума».
Сюжеты: Нижний Тагил
В комедийном водевиле «Ханума» по пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели задействованы 20 актеров Нижнетагильского драматического театра.
Ханума считается лучшей свахой в Тифлисе. Она берется женить князя Пантиашвили. Но ее коллега Кабато вмешивается в дело.
Художником-постановщиком водевиля стала Вера Козак, балетмейстер Анатолий Дурницын, режиссёр-постановщик Игорь Булыгин.
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Кроме того, в театре появилась фотозона, где можно сделать фотографии на фоне персонажей спектакля «Ханума».
Как сообщает пресс-служба театра, премьерные показы комедии-водевиля «Ханума» пройдут в Нижнетагильском драмтеатре 2, 3, 7, 8, 14, 20, 24 и 28 февраля.
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