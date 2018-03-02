Фотопроект «Живая победа» прибудет в Нижний Тагил в двадцатых числах марта (ФОТО)

В Нижнем Тагиле ожидают прибытие фотопроекта «Живая победа».

Организаторов, в первую очередь, интересует городская больница №4, где в годы Великой Отечественной войны располагался эвакуационный госпиталь. Фотографии военных лет, на которых изображены сотрудники и пациенты эвакогоспиталя будут реконструированы в рамках проекта.

Жители Нижнего Тагила могут стать участниками «Живой победы». Для этого необходимо поделиться семейным фотоархивом военных лет. С помощью мастеров фотографии могут быть реконструированы, и на месте отцов, дедов и бабушек будут размещены их внуки и правнуки.

Как сообщает «Тагильский рабочий», участие в проекте бесплатное. Помимо Нижнего Тагила проект посетит ещё восемь городов Свердловской области.

Фото: «Тагильский рабочий»