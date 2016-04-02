Как жители Нижнего Тагила встретили День смеха?

Разыграть друзей в этот день попытались преимущественно молодые тагильчане. Так, одна молодая девушка устроила небольшой розыгрыш своим родственникам и друзьям в социальной сети:

Я изменила на своей странице свой день рождения. Меня поздравляли. Хотя день рождения у меня в другой день. Поздравили даже некоторые родственники смеется молодая девушка.

Молодые люди, учащиеся одного из колледжей, разыгрывали своих одноклассников классическим образом:

Шутили про белую спину и развязанные шнурки. Конечно, не все шутки имели успех сказали они.

Третья группа молодежи решила подойти к вопросу чуть более основательно:

Позвонили другу, сказали, что его вызывают в милицию. Он и пошел.

Тем, кому за тридцать, уже нет особого дела до Дня смеха. Их отвлекли разнообразные дела и трудности. Например, несколько женщин, ожидающих на остановке транспорт, сказали, что их работа и так достаточно веселая:

У нас работа очень веселая. Нам и без розыгрышей хорошо рассмеялись они.

Возможно, это была ирония.

Совершенно случайно журналисту TagilCity.ru встретилась работница Центральной детско-юношеской библиотеки, в которой с потолка бегут ручьи воды. Она рассказала, что коллективу библиотеки сейчас совсем не до шуток:

Нам как-то не добавляет настроения положение библиотеки. С юмором у нас сейчас немного плоховато, потому что у нас бежит вода, кругом плесень, грибок, и как-то все не радостно.

С проблемами столкнулась и одна из тагильских семей. Впрочем, тагильчане отнеслись к ней с юмором:

С утра воду холодную отключили. И горячую. Мы это приняли за такой вот розыгрыш улыбнулись они.

Но это была лишь небольшая часть тагильчан, которые хоть как-то отреагировали на вопросы о Дне смеха. Была ли в этом виновата пасмурная погода, но почти все встреченные тагильчане признались, что даже и не пробовали кого-нибудь разыграть, как не пробовали разыграть и их.

Мы вообще забыли о таком празднике сказали многие.

Это подтверждает и проведенный в сообществе TagilCity.ru опрос. 70% проголосовавших тагильчан никак не отметили День Смеха.

Если День Смеха является для вас отличным поводом, чтобы сделать близкому человеку подарок,то рекомендуем заглянуть на colapsar.ru. В этом магазине необычных вещей вы сможете подборать оригинальный презент по низкой цене.