Актрисы Нижнетагильского театра кукол победили в международном конкурсе (ВИДЕО)

Для участия в конкурсе заявки подавали сотни потенциальных участников со всех стран мира. В итоге были выбраны 90 финалистов, в числе которых оказались тагильские девушки. Чтобы принять участие в конкурсе, они заполнили анкеты и подготовили видеопрезентации. Светлана Девятова прочитала стихи на фоне видеоряда, для которого училась рисовать песком, а Ирина Чувашова сняла собственный мультфильм.