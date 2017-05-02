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400 ветеранов ВОВ Ленинского района Нижнего Тагила были приглашены на праздничный концерт ко Дню Победы (ФОТО)
Сюжеты:
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400 ветеранов ВОВ Ленинского района Нижнего Тагила были приглашены на праздничный концерт ко Дню Победы (ФОТО)

2 мая 2017, 15:00Свободное время
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