400 ветеранов ВОВ Ленинского района Нижнего Тагила были приглашены на праздничный концерт ко Дню Победы (ФОТО)

28 апреля на концерт, посвященный 72-й годовщине Победы, пришли 400 ветеранов Ленинского района. Организаторы мероприятия – районная администрация и Нижнетагильский колледж искусств – приготовили для участников ВОВ праздничное мероприятие.

Ветеранов и тружеников тыла встречал почетный караул из кадетов 21-й школы. С приветственным словом к почетным гостям обратились глава администрации Ленинского района, депутаты Заксобрания и гордумы, председатель районного Совета ветеранов и члены администрации города.

Музыканты духового оркестра Нижнетагильского колледжа искусств и солисты исполнили песни и музыкальные композиции военных лет. Пришедшие на праздничное мероприятие имели возможность посмотреть видеоролик о тагильчанах, участвовавших в боевых действиях, и тружениках тыла.

Фотоматериалы были собраны из личных архивов семей ветеранов. поэтому гости мероприятия вспомнили своих близких и родных, увидев их на экране.

Фото: пресс-служба Ленинского района Нижнего Тагила