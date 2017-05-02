Фейерверк и другие праздничные события состоятся 9 мая на площади Славы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Районные праздничные мероприятия начнутся, по традиции, с манифестации. В 15:30 праздничная колонна проследует от площади ДК им. И.В. Окунева через пр. Вагоностроителей и пр. Дзержинского до Мемориального комплекса «Площадь Славы».

Там в 16:00 состоится торжественный митинг. Предполагается, что он продлится до 16:45.

В 18:00 в культурно-массовой зоне площади Славы начнётся праздничный концерт для ветеранов, жителей и гостей района.

По информации Администрации Нижнего Тагила, концерт должен продлиться до 22:30. Сразу по его окончании запланирован грандиозный праздничный салют.

Редакция TagilCity.ru обращает внимание читателей, что Дзержинский район – единственный район Нижнего Тагила, над которым прогремит посвящённый Великой победе праздничный салют.

Салют в День победы в 2016 году оставил зрителям неизгладимые впечатления. Пиротехническое шоу 2017 года не будет уступать в зрелищности.

Фотографии от 09.05.2016 года.

Потому гостям района, в связи с перекрытиями дорог, рекомендовано заранее продумать маршрут к площади Славы и быть готовыми к тому, что рядом с ней свободных парковочных мест может не быть.

Редакция городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru желает всем читателям приятного отдыха в этот великий день и напоминает, что не несёт ответственности за изменение расписания организаторами мероприятий.