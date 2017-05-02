Фейерверк и другие праздничные события состоятся 9 мая на площади Славы в Нижнем Тагиле (ФОТО)
9 мая на Площади славы и в сквере им. Дзержинского в Нижнем Тагиле будут проходить праздничные мероприятия, посвящённые Дню победы. Предполагается, что завершены они будут грандиозным праздничным салютом.
Районные праздничные мероприятия начнутся, по традиции, с манифестации. В 15:30 праздничная колонна проследует от площади ДК им. И.В. Окунева через пр. Вагоностроителей и пр. Дзержинского до Мемориального комплекса «Площадь Славы».
Там в 16:00 состоится торжественный митинг. Предполагается, что он продлится до 16:45.
В 18:00 в культурно-массовой зоне площади Славы начнётся праздничный концерт для ветеранов, жителей и гостей района.
По информации Администрации Нижнего Тагила, концерт должен продлиться до 22:30. Сразу по его окончании запланирован грандиозный праздничный салют.
Редакция TagilCity.ru обращает внимание читателей, что Дзержинский район – единственный район Нижнего Тагила, над которым прогремит посвящённый Великой победе праздничный салют.
Салют в День победы в 2016 году оставил зрителям неизгладимые впечатления. Пиротехническое шоу 2017 года не будет уступать в зрелищности.
Фотографии от 09.05.2016 года.
Потому гостям района, в связи с перекрытиями дорог, рекомендовано заранее продумать маршрут к площади Славы и быть готовыми к тому, что рядом с ней свободных парковочных мест может не быть.
Редакция городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru желает всем читателям приятного отдыха в этот великий день и напоминает, что не несёт ответственности за изменение расписания организаторами мероприятий.
© Павел Щербина, TagilCity.ru