Международная акция «Читаем детям о войне» пройдет в образовательных и медицинских учреждениях Нижнего Тагила

4 мая 2017 года по всем регионам России пройдет акция, посвященная Великой отечественной войне. Одновременно во всех уголках РФ и за ее пределами состоится час одновременного чтения литературных произведений о ВОВ.

В образовательных учреждениях – детских садах, школах, приютах, а также в библиотеках, больницах и других учреждениях прозвучат лучшие образцы художественной литературы о войне 1941-1945 годов, которые рассказывают о человеческом подвиге советского народа в это время.

Активное участие в этом масштабном мероприятии примут Центральная городская библиотека и ее филиалы. Дошкольники и школьники всех возрастов познакомятся с книгами Юрия Яковлева, Льва Кассиля, Валентина Катаева, Анатолия Митяева, Сергея Алексеева и других писателей.

В планах организаторов часа одновременного чтения обсуждение и комментирование данных произведений, литературные композиции, беседы и патриотические уроки.