Начался прием заявок на участие в фестивале «Цветы в городском саду» в Нижнем Тагиле

Начался прием заявок на участие в фестивале «Цветы в городском саду» в Нижнем Тагиле
Начался прием заявок на участие в фестивале «Цветы в городском саду» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:48Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
Начался прием заявок на участие в городском фестивале флористики и ландшафтного дизайна «Цветы в городском саду».

Объявил о старте приема заявок парк Бондина. Планируется, что мероприятие позволит создать площадку для демонстрации современных достижений дизайнерского и ландшафтного искусств, с использованием безопасных для человека средств и полезных окружающей среде решений, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В 2021 году основной темой фестиваля станет «Цветочная премьера». Среди целей мероприятия — формирование единой среды благоустройства набережной городского пруда.

Согласно документации, целями конкурса объявлены:

  • разработка уникальных предложений по оформлению площадок городского парка;
  • создание новых форм досуга жителей города;
  • воспитание бережного отношения населения к элементам благоустройства;
  • стимулирование деятельности предприятий и организаций всех форм собственности по улучшению цветочного оформления территории города;
  • эстетическое и экологическое просвещение.

Принять участи сможет любой желающий, как физическое лицо, так и юридическое.

Победители фестиваля награждаются дипломами победителя I, II, III степени, а также получают дополнительные баллы/признаются победителем в номинации «Благоустройство городской территории» смотра-конкурса ко Дню города.

После подведения итогов победитель фестиваля награждается денежным призом в размере 30.000 рублей.

Напомним, о проведении мероприятия распорядились в мэрии. Всего в постановлении «О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области в 2021 году» перечислены 57 акций, которые пройду в течение года.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
фестивальцветыпарк БондинаконкурспаркНижний Тагил
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