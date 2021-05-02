Начался прием заявок на участие в фестивале «Цветы в городском саду» в Нижнем Тагиле

Объявил о старте приема заявок парк Бондина. Планируется, что мероприятие позволит создать площадку для демонстрации современных достижений дизайнерского и ландшафтного искусств, с использованием безопасных для человека средств и полезных окружающей среде решений, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В 2021 году основной темой фестиваля станет «Цветочная премьера». Среди целей мероприятия — формирование единой среды благоустройства набережной городского пруда.
Согласно документации, целями конкурса объявлены:
Принять участи сможет любой желающий, как физическое лицо, так и юридическое.
Победители фестиваля награждаются дипломами победителя I, II, III степени, а также получают дополнительные баллы/признаются победителем в номинации «Благоустройство городской территории» смотра-конкурса ко Дню города.
После подведения итогов победитель фестиваля награждается денежным призом в размере 30.000 рублей.
Напомним, о проведении мероприятия распорядились в мэрии. Всего в постановлении «О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области в 2021 году» перечислены 57 акций, которые пройду в течение года.