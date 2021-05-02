Начался прием заявок на участие в фестивале «Цветы в городском саду» в Нижнем Тагиле

Напомним, о проведении мероприятия распорядились в мэрии. Всего в постановлении «О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области в 2021 году» перечислены 57 акций, которые пройду в течение года.