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1 июня в Екатеринбурге прошел школьный крестный ход, посвященный окончанию учебного года и празднованию Дня славянской письменности и культуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 июня в Екатеринбурге прошел школьный крестный ход, посвященный окончанию учебного года и празднованию Дня славянской письменности и культуры

2 июня 2016, 16:50Свободное время
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