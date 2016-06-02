1 июня в Екатеринбурге прошел школьный крестный ход, посвященный окончанию учебного года и празднованию Дня славянской письменности и культуры

Еще продолжается период Пасхи, поэтому все православные, имели возможность поучаствовать в этом шествии и еще раз пережить пасхальную радость.

В 11 часов у храма «Большой Златоуст», расположенного на улице Малышева, собрались несколько сотен человек. Они направились на площадь Труда, к часовне. Там и был совершен общий молебен с просьбами благословить обучение детей, возносились благодарения об окончании учебного года и просьбы благословения обучение детей. Сами дети, которые приняли участие в шествии, держали православные иконы.