Более 100 книголюбов Нижнего Тагила собрала акция в поддержку чтения «Читайте с нами! Читайте сами!» (ФОТО)

Городская акция «Читайте с нами! Читайте сами!» собрала более 100 юных книголюбов Нижнего Тагила. Маленькие читатели со всех библиотек собрались в детско-юношеской библиотеке и начали подготовку к уличному шествию.

Юные книголюбы сами мастерили себе костюмы, писали обращения к своим сверстникам с призывами к чтению, разучили «кричалки», приготовили «шумелки», викторины и конкурсы. Был дан старт каникулярной программе чтения на каникулы «Ключ от лета».

Дети прошли по центральным улицам города, а затем отправились в парк имени Бондина с плакатами: «Я люблю читать», «Читать – это модно», «Чтение – путь к успеху». Яркая колонна детей привлекала внимание пешеходов и водителей: прохожие улыбались, машины сигналили.

Юные читатели призывали: «Приходи в библиотеку, будешь умным человеком!», «Чтобы депутатом стать, надо книжечки читать. Чтобы президентом быть, надо книжечки любить».

В парке самые активные читатели запустили в небо воздушные шары с призывами к чтению: «Я люблю читать!», «Читать – это модно!», «Чтение – путь к успеху».

Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила