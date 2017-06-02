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Более 100 книголюбов Нижнего Тагила собрала акция в поддержку чтения «Читайте с нами! Читайте сами!» (ФОТО)
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Более 100 книголюбов Нижнего Тагила собрала акция в поддержку чтения «Читайте с нами! Читайте сами!» (ФОТО)

2 июня 2017, 15:05Свободное время
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