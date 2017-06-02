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Праздник в честь Дня защиты детей устроили для маленьких жителей Нижнего Тагила поселка Горноуральский сотрудники ГИБДД (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Праздник в честь Дня защиты детей устроили для маленьких жителей Нижнего Тагила поселка Горноуральский сотрудники ГИБДД (ФОТО)

2 июня 2017, 18:05Свободное время
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