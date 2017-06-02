Пятерка фильмов для просмотра с друзьями: пора развлекаться!

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Хорошее кино для тех, кто может смело назвать себя карьеристом. Восемь человек поместили в комнату для сдачи очень странного экзамена. Вся фишка заключается в том, что группа получила листики без вопросов – они сами должны понять, что от них хочет экзаменатор. Поначалу кандидаты группируются, дабы вместе найти заветный вопрос. Дальше – все выходит из под контроля: когда развязка уже близко, каждый кандидат старается вытеснить соперников, прибегая к самым жестоким мерам.

В политике не место женщинам – это заблуждение давно уже опровергли талантливые представительницы прекрасного пола. Мисс Слоун – молодая женщина, которая старается «сохранить лицо» перед народом, так как политические оппоненты обвинили ее в тяжелой форме коррупции. На суде женщине удается выйти сухой из воды, но это еще не конец, ведь ее «святое место» давно уже хочет занять тайный конкурент. Кто кого?

Фильм здесь по-настоящему интригует, так как затрагивает темы конкуренции в карьерной и личной жизни главных героев. За красивую и амбициозную блондинку придется посоревноваться двум коллегам. А выберет девушка того, кто лучше проявит свою смекалку и покажет незаурядный ум. Никах кулаков и кастетов – только интеллектуальная битва!

А в этой комедии воевать будут отнюдь не за любовь красавицы, а просто ради победы над нетерпимыми соседями. Вообще, мы и так хорошо знакомы с темой соседской «холодной войны», ведь сами страдали от стука по ночам, дискотеки до 4 утра и других «приколов» людей «за следующей дверью». Если вас до сих пор тревожит нерадивый соседушка, то фильм «На тропе войны» подскажет эффективные методы борьбы с неугодными. Не бойтесь, методы хоть действенные, но весьма безобидные.

Это только в рабочие будни офисные сотрудники облачаются в форму серого кардинала и забывают о веселье. На корпоративах происходит все наоборот – коллеги в отрыве покажут себя в фильме «Новогодний корпоратив».