Школьники и дошколята побывали на экскурсии на базе нижнетагильского ОМОН (ФОТО)
2 июня 2017, 10:30Свободное время
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ОМОН в Нижнем Тагиле провел культурно-развлекательные мероприятия для детей сотрудников ГУФСИН Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Юным тагильчанам организовали экскурсию и развлекательные мероприятия в честь Дня защиты детей. Ребята побывали на базе ОМОН, где им показали мастер-классы по самообороне, рассказали, как проходит задержание преступников и дали подержать настоящее оружие.
Дети получили массу позитивных эмоций. Особый восторг вызвала возможность посидеть в боевых машинах. Ребята уехали домой в отличном настроении и признались, что хотели бы посетить базу еще раз.
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Фото: ГУФСИН Свердловской области
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