Уникальную сцену готовят для гостей организаторы фестиваля Alfa Future People в Нижегородской области

В 2017 году на фестивале Alfa Future People организаторы обещают удивить гостей уникальной сценой, созданной на тему эволюции. Уже не первый год организацией конструкций для сцены занимается D-Construction. Стоит заметить, что это одна из самых высокотехнологичных компаний России, специалисты которой занимались созданием конструкций для мероприятий на Красной площади и другими проектами для Москвы.

Работа над созданием декораций заняла длительное время. Несколько месяцев шло согласование проекта, было предложено 15 вариантов. Самым сложным в работе является установка световых эффектов, пиротехники и видеоэкранов. Основная задумка: показать, как девушка-робот превращается в человека.

Генеральный директор фестиваля Виктор Шкипин сказал, что каждый год сцена становится все интереснее, появляются новые дизайнерские решения, более сложные конструкции, запоминающиеся эффекты, самое главное – удивлять гостей.

Огромное значение имеет безопасность. Все элементы сцены защищены от ветра, а материалы пропитаны противопожарной жидкостью.

Сцена 100 метров в ширину и 35 метров в высоту изготавливается на предприятии, потом все детали конструкции собираются на месте, и возникает настоящий шедевр дизайнерской и конструкторской мысли. Монтаж будет длиться две недели. На мероприятии выступят: Hardwell, Oliver Heldens, Don Diablo, Cosmic Gate, Dyro, Infected Mushroom, Pendulum, NERVO, Blasterjaxx, Alexander Popov, Fonarev, Swanky Tunes и многие другие.

Свои сцены представят и партнеры фестиваля. Так, Miller обещает соединить свет, урбанистические конструкции и представить зрителю ощущение настоящего рейва. АBacardi создаст сцену на тему живой музыки и самых свежих современных саундов.

Помимо музыки гостей ожидает зона спорта, фудкорт и многое другое.