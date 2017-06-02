Викторину и мастер-класс провели нижнетагильские пожарные в рамках празднования Дня защиты детей (ФОТО)

Огнеборцы проводили для детей мастер-классы, организовали викторину. Ребята смогли принять участие в тушении условного пожара из настоящего пожарного шланга. Ребятам очень понравилось на мгновение почувствовать себя настоящими борцами с огнем.

Всем желающим было разрешено сфотографироваться с пожарной машиной и примерить пожарную каску. Ребятам постарше разрешили примерить боевку.

Огнеборцы организовали для тагильчан не только увлекательное мероприятие, но и напомнили правила пожарной безопасности.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО