Акция в поддержку чтения прошла в Нижнем Тагиле в День защиты детей (ФОТО)
1 июня, в День защиты ребенка по городу прошествовала колонна с шариками и растяжками. Так прошла акция «Читайте с нами! Читайте сами!», которую подготовила Нижнетагильская Центральная городская библиотека.
Ранним утром, вопреки пасмурной погоде, читающие дети из разных районов города Нижний Тагил пришли в библиотеку №1. Здесь они подготовили шумелки, украсили друг друга с помощью аквагрима, сочинили послания нечитающим детям, которые привязали к воздушным шарикам.
Затем ребята выстроились в организованную колонну и пошли по улицам города в Нижнетагильский парк культуры и отдыха имени А.П.Бондина. По дороге любители читать выкрикивали речевки: «Приходи в библиотеку, будешь умным человеком!», «Чтобы депутатом стать, надо книжечки читать!», «Чтобы президентом быть, надо книжечки любить!».
По прибытии в парк, колонна детей положила начало летней программе чтения на каникуах «Ключ от лета». Артисты в костюмах литературных героев выпустили воздушные шары с посланиями в небо.
Активисты библиотеки рассказали гостям праздника о способах помощи библиотекам Нижнего Тагила.
В завершении праздника были объявлены победители лотереи «Везунчик», которые получили призы и билеты на аттракционы парка.
Фото: Центральная городская библиотека
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