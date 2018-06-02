Акция в поддержку чтения прошла в Нижнем Тагиле в День защиты детей (ФОТО)

Ранним утром, вопреки пасмурной погоде, читающие дети из разных районов города Нижний Тагил пришли в библиотеку №1. Здесь они подготовили шумелки, украсили друг друга с помощью аквагрима, сочинили послания нечитающим детям, которые привязали к воздушным шарикам.

Затем ребята выстроились в организованную колонну и пошли по улицам города в Нижнетагильский парк культуры и отдыха имени А.П.Бондина. По дороге любители читать выкрикивали речевки: «Приходи в библиотеку, будешь умным человеком!», «Чтобы депутатом стать, надо книжечки читать!», «Чтобы президентом быть, надо книжечки любить!».

По прибытии в парк, колонна детей положила начало летней программе чтения на каникуах «Ключ от лета». Артисты в костюмах литературных героев выпустили воздушные шары с посланиями в небо.

Активисты библиотеки рассказали гостям праздника о способах помощи библиотекам Нижнего Тагила.

В завершении праздника были объявлены победители лотереи «Везунчик», которые получили призы и билеты на аттракционы парка.

Фото: Центральная городская библиотека