День защиты детей прошел в Нижнем Тагиле в парке им. Бондина 1 июня (ФОТО)

Координаторами праздника выступили: 9 отряд федеральной противопожарной службы, орган управления ГО и ЧС, отдел безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС, при участии представителей ВДПО, сообщает ОНД и ПР г.Нижний Тагил и Горноуральского ГО

Организаторы проверили знания детей о правилах безопасного поведения дома и на природе. Юные тагильчане состязались в конкурсе «Пожарный эрудит». Сотрудники пожарной охраны продемонстрировали собравшимся спецтехнику пожарно-спасательных подразделений. Желающие смогли примерить боевую одежду пожарного и поучаствовать в конкурсе сбивания мишеней струей воды из пожарного рукава от автоцистерны.

В завершении мероприятия все получили сладкие призы и «напоминалочки» по пожарной безопасности. Каждый присутствующий получил возможность сделать памятное фото возле пожарной машины.

Фото: ОНД и ПР г.Нижний Тагил и Горноуральского ГО