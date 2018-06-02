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День защиты детей прошел в Нижнем Тагиле в парке им. Бондина 1 июня (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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День защиты детей прошел в Нижнем Тагиле в парке им. Бондина 1 июня (ФОТО)

2 июня, 11:40Свободное время
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