Особенности летней оздоровительной кампании обсудили в Екатеринбурге

Кроме того, она рассказала о том, что персонал лагерей проверен на вирусные заболевания, инфицированных отстранили от работы с детьми. В связи с сохраняющимися эпидемиологическими рисками в этом году в лагерях не предусмотрено «родительских дней». А вот открытые мероприятия на открытом воздухе проводиться будут.