Выставка-проект «Сквозняк из прошлого» открылась в Нижнем Тагиле

Здесь представлено около 100 экспонатов. Предметы, которые не связаны между собой идейно, однако, ценны в рамках музейной коллекции.

Портрет ветерана войны здесь висит рядом с портретом императрицы. Пейзаж прошлых веков соседствует с абстрактной современностью. На презентации, добавим, студенты-театралы из НТГСППИ исполнили композицию «Жизнь хороша».

Добавим, что данный проект в 2015 году получил грант фонда Владимира Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире», что еще раз доказывает его актуальность и уникальность.