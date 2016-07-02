Выставка-проект «Сквозняк из прошлого» открылась в Нижнем Тагиле
2 июля 2016, 11:30Свободное время
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С 1 июля Нижнетагильский музей ИЗО приглашает всех желающих на интереснейшую выставку-проект «Истории музейной коллекции… или «Сквозняк из прошлого».
Сюжеты: Нижний Тагил
Здесь представлено около 100 экспонатов. Предметы, которые не связаны между собой идейно, однако, ценны в рамках музейной коллекции.
Портрет ветерана войны здесь висит рядом с портретом императрицы. Пейзаж прошлых веков соседствует с абстрактной современностью. На презентации, добавим, студенты-театралы из НТГСППИ исполнили композицию «Жизнь хороша».
Добавим, что данный проект в 2015 году получил грант фонда Владимира Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире», что еще раз доказывает его актуальность и уникальность.
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